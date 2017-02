Brabanders bellen het vaakst over criminelen

EINDHOVEN - De meeste tips bij Meld Misdaad Anoniem kwamen in 2016 binnen bij de twee politieregio's in Brabant. Het aantal anonieme meldingen in beide regio's is ook gestegen. In 2016 kwamen 3201 tips binnen. Dat is 8 procent meer dan het jaar daarvoor. Vooral in de politieregio Zeeland-West-Brabant kwamen meer meldingen binnen.

In Oost-Brabant kwamen vorig jaar in totaal 1174 anonieme meldingen binnen. De meest opvallende stijging in die regio ging over openlijke geweldpleging. Daar kwamen vorig jaar 18 anonieme meldingen over binnen tegenover 6 in 2015.



Bij de eenheid Zeeland-West-Brabant had de meest opvallende stijging betrekking op crimineel/onverklaarbaar vermogen. In 2016 werden daar 36 meldingen over gedaan. Een jaar daarvoor gebeurde dat 8 keer.





In beide regio’s gingen de meeste anonieme meldingen over een hennepkwekerij, harddrugs en softdrugs. Zo werd in juni na een zogenoemde M.-tip een grote hoeveelheid chemicaliën voor de productie van drugs gevonden in een garage in Budel-Dorplein.In mei vond de politie na een anonieme tip drie kilo cocaïne (straatwaarde 100.000 euro), een halve kilo heroïne (14.000 euro), een pond speed en een half miljoen euro aan contant geld in een huis in Tilburg. De 43-jarige bewoner stond in september voor de rechter.In Oost-Brabant werden 162 mensen opgepakt, in Zeeland-West-Brabant werden 92 mensen in de boeien geslagen op basis van een anonieme melding.De meldingen zorgden er ook voor dat misdrijven werden opgelost. Dat was in Oost-Brabant 22 keer het geval, in de andere politieregio 41 keer.Landelijk gezien kwamen in totaal 16.900 meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem.