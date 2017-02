'Leger inzetten in strijd tegen dumpen van drugsafval in natuur', oppert PVV

BERGEN OP ZOOM - Defensie zou een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen en bestrijden van het dumpen van drugsafval. De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Provinciale Staten pleit hiervoor.

In vragen aan Gedeputeerde Staten stelt ze ook voor om samen te werken met Courage, een speciaal politieteam, dat in Bergen op Zoom en Roosendaal jacht maakt op drugstoeristen en -dealers. De PVV zegt dat ze met walging de berichten heeft gelezen over een kilometerslang spoor van hennepafval in Bergen op Zoom.



'Extra toezicht door Defensie'

Volgens de partij schiet de Taskforce Brabant Zeeland tekort. Deze was juist opgericht om vooral de drugscriminaliteit aan banden te leggen. De PVV vindt dat deze georganiseerde misdaad zo breed mogelijk moet worden bestreden. Defensie kan hierin een rol spelen, zo oppert de PVV, omdat militairen vaak in bossen trainen en op deze manier extra toezicht zouden kunnen houden.



De partij wil van GS weten hoe ze hierover denken en welke maatregelen het provinciebestuur zelf kan nemen om de pakkans van afvaldumpers in de Brabantse natuur te vergroten.