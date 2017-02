Geen verpleegster, maar veelpleegster: drie jaar cel geëist voor beroving

BREDA - Ze dacht dat er een verpleegster voor de deur stond, maar het was een veelpleegster. En zo kon het gebeuren dat een bejaarde vrouw vorig jaar augustus in haar eigen huis in Breda twee keer werd bestolen.

In beide gevallen gebeurde dit door een vrouw van vijftig, die zich had voorgedaan als medewerkster van de thuiszorg. Dit stelde de officier van justitie bij de rechtbank in Breda en eiste dinsdagmiddag drie jaar gevangenisstraf. De verdachte stal onder meer sieraden en geld.



Sieraden uit lades gehaald

De berovingen werden binnen een week gepleegd: op 19 en 25 augustus. Bij de eerste keer zou de verdachte zich hebben voorgesteld als verzorgster van de thuiszorg. De bewoonster liet haar binnen, waarna de ‘verpleegster’ alle lades zou hebben doorzocht en sieraden hebben meegenomen.



Slachtoffer kreeg ook duw

Een weekje later werd andermaal aangebeld bij de bejaarde vrouw. Toen ze zag wie er voor de deur stond, schrok ze en wilde ze snel de deur dichtdoen. De verdachte zou hierop haar voet tussen de deur hebben gezet en de bejaarde vrouw een duw hebben gegeven. Daarna zou ze opnieuw sieraden hebben weggegrist.



Volgens het Openbaar Ministerie is ook bewezen dat ze op 28 september bij een filiaal van Albert Heijn bijna zeshonderd euro aan producten heeft buit gemaakt.