Auto verpulverd door trein, bestuurder komt op tijd weg

OISTERWIJK - Een auto is dinsdagmiddag vast komt te zitten op het spoor bij Boxtel. Een goederentrein reed dwars door het voertuig heen. Wonderbaarlijk genoeg raakte er niemand gewond.

Voor zover bekend zat de bestuurder alleen in de auto. Een getuige meldt dat de automobilist en omstanders nog hebben geprobeerd om de auto van het spoor te krijgen. Toen de trein eraan kwam zijn ze hiermee gestopt en kwamen de voertuigen met elkaar in botsing.



Geen treinen

Door het ongeluk rijden er momenteel geen treinen tussen Oisterwijk en Boxtel. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ruim een uur. De NS verwacht dat de problemen rond kwart over zeven voorbij zijn.