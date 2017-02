Ruzie tussen NAC-coach Stijn Vreven en spits Jari Oosterwijk is bijgelegd

BREDA - De kou tussen NAC-trainer Stijn Vreven en spits Jari Oosterwijk is uit de lucht. Na een, volgens NAC, 'goed gesprek' op dinsdagochtend is de aanvaller weer in de selectie opgenomen. Maandagavond was Oosterwijk door Vreven uit onvrede op de tribune gezet tijdens NAC-FC Dordrecht.

Het was opmerkelijk, de straf die NAC-coach Stijn Vreven maandagavond had gegeven aan aanvaller Jari Oosterwijk. De spits was namelijk nog geen week in Breda, hij wordt voor de rest van het seizoen van FC Twente gehuurd.



Oosterwijk kwam in conflict met trainer Vreven omdat die hem buiten de basiself wilde laten in het duel maandagavond tegen FC Dordrecht. Dat mondde uit in een fikse woordenwisseling, waarna de coach van NAC de spits helemaal uit de selectie knikkerde.



Normen en waarden

"Hij mag best vinden dat hij in de basis hoort, maar je moet wel de normen en waarden in het vaandel houden", zei NAC-trainer Vreven maandagavond over de situatie. "Ik vond zijn reactie niet top, want bij NAC is een wij-gevoel. We gaan eens een goed gesprek voeren."



Dat gesprek heeft dinsdag plaatsgevonden en Vreven en Oosterwijk zijn weer vriendjes. De spits is weer aan de wedstrijdselectie toegevoegd die zich aan het voorbereiden is op het thuisduel vrijdag tegen RKC Waalwijk.