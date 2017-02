Gunstiger programma geeft PSV nog beetje hoop op derde eredivisietitel op rij

EINDHOVEN - PSV staat met nog dertien wedstrijden te spelen acht punten achter koploper Feyenoord. De Eindhovenaren zijn in 2017 in vorm en hebben een paar lastige wedstrijden gewonnen, tegelijkertijd laten de Rotterdammers ook geen steken vallen. Kan PSV nog kampioen worden of kan er een streep door het huidige seizoen?

PSV is afhankelijk van de prestaties van Feyenoord. Zelf moet het eind februari winnen van de huidige nummer één en vervolgens moet het hopen op nog meer misstappen van de Rotterdammers. Tegelijkertijd moet ook Ajax nog ingehaald worden. Is er gekeken naar het programma en de stand van zaken nog reële hoop op de titel dit seizoen?





Welke club heeft het moeilijkste programma?

PSV heeft van de drie titelkandidaten op papier het makkelijkste programma. De ploeg van trainer Phillip Cocu heeft nog zeven tegenstanders uit het rechterrijtje, één meer dan Feyenoord en Ajax. De Eindhovenaren spelen daarnaast net als Ajax zeven thuiswedstrijden, Feyenoord speelt nog zes keer in eigen huis.



PSV heeft één keer twee wedstrijden achter elkaar tegen een ploeg uit het linkerrijtje. Speelronde 32 is Ajax de tegenstander, een week later is nummer negen FC Groningen de opponent. Feyenoord heeft twee keer een kleine serie. Er is een blok met wedstrijden tegen AZ, sc Heerenveen en Ajax. Eind april speelt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst achter elkaar tegen FC Utrecht en Vitesse. Ajax heeft drie keer een dubbele ontmoeting met een ploeg uit het linkerrijtje. Eerst FC Groningen en FC Twente, daarna Feyenoord en AZ en eind april sc Heerenveen en PSV.



Waar ligt de druk?

Feyenoord heeft het voordeel van de puntenvoorsprong. Maar voor de Rotterdammers is er ook de druk van jaren zonder titel. In 1999 pakte Feyenoord voor het laatst de landstitel, ‘Coolsingelstress’ is deze eeuw uitgegroeid tot een bekend begrip bij de huidige koploper. Bij PSV is de druk minder, aangezien die ploeg de afgelopen twee seizoenen kampioen werd.



PSV kan tijdens het slot van de competitie de druk in een weekend ook vaak bij de concurrentie leggen. De laatste twee speelrondes van het seizoen spelen alle ploegen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. In de elf speelrondes daarvoor speelt PSV zes keer eerder dan de concurrentie. Zes keer komt PSV op zaterdag in actie, waardoor het bij winst de druk bij Feyenoord en Ajax legt. PSV-spelers kunnen dan op zondag op het gemak kijken of de andere titelkandidaten ook weten te winnen, zoals in de afgelopen weken ook het geval was.



Van de drie titelkandidaten heeft PSV het minste doelsaldo. Qua doelpunten blijft de ploeg van Cocu met 37 competitietreffers ver achter op Feyenoord (56) en Ajax (44). PSV en Ajax kregen allebei veertien tegendoelpunten, Feyenoord is met twaalf goals tegen daarin ook de beste.Met een doelsaldo van +23 moet PSV in de laatste 13 wedstrijden flink wat goedmaken op Feyenoord (+44) en Ajax (+30). Anders is het goedmaken van acht punten - en drie op Ajax - niet genoeg. Bij een gelijke stand in punten is het doelsaldo beslissend.De cijfers spreken niet in het voordeel van PSV, maar met het programma en de mogelijke druk bij de concurrentie is een landstitel voorlopig nog niet uitgesloten.