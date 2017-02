CDA Brabant zoekt stoere Brabantse boeren voor Stoere Boeren Kalender

STRIJBEEK - "Het zou hartstikke leuk zijn als die boer er ook nog lekker uitziet." Statenlid Ton Braspenning van het CDA benadrukt dat de stoere kalender meer moet worden dan alleen een kalender met daarop gespierde jonge Brabantse boeren. Bij het CDA gaat het ook om het verhaal achter de ondernemer, maar er goed uitzien kan nooit kwaad.

Braspenning benadrukt dat de kalender geen verkiezingsstunt is, maar echt bedoeld is om de Brabantse boeren een hart onder de riem te steken. "We geven de Brabantse boeren een gezicht en positieve aandacht. Juist nu kan de sector dat goed gebruiken, vinden wij." De eerste boeren hebben zich al aangemeld, al weten ze dat vaak zelf nog niet. "Het is familie of het zijn vrienden die dat gedaan hebben."





Ierse boeren doen het al langer

In Ierland is een kalender met daarop Ierse-boeren al jarenlang een doorslaand succes. De zogeheten Irisch Farmer calendars gaan daar als de bekende warme broodjes over de toonbank. Net als bij de Nederlandse boerinnenkalender gaat het bij de Ieren om functioneel stoer bloot en minder om het verhaal.



Aardbeienkweker Frank van Alphen uit Galder vindt het CDA initiatief vooral leuk. "Ik denk dat wij als agrarische ondernemers een ontzettend mooi product maken. Volgens mij zijn wij, die iets produceren dat we allemaal opeten, hartstikke stoer."



Wat is een stoere boer

Op straat in Ulvenhout vragen we aan toevallige passanten hoe zij een stoere boer op de kalender willen zien staan. "Dat is een jonge gespierde kerel", zegt Corné Nouws. Lian, die onderweg is naar de plaatselijke supermarkt, ziet graag een boer op de kalender staan met grote machines en trekkers. "En dan niet te veel kleren aan. Ja, zoiets moet het wel worden."



Kalender 2018

Tot eind maart kunnen stoere boeren van Brabantse afkomst zich nog opgeven bij het CDA Brabant. Komende zomer worden dan van de twaalf uitverkorenen foto's gemaakt en reportages over het bedrijf. De Stoere Boeren kalender kan vanaf 2018 ook op uw wc hangen of op het bureau staan.