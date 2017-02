Nieuwe spoorverbinding voor goederentreinen tussen Moerdijk en Italië

MOERDIJK - Er komt een nieuw traject voor goederentreinen tussen Moerdijk en Piacenza in Italië. Dat meldt transportbedrijf GTS Group dinsdag. De treinen gaan vanaf 13 februari drie keer per week rijden. Vanaf september moet dat zes keer per week worden.

De treinen gaan containers met consumentengoederen vervoeren. Het gaat om spullen als voedingsmiddelen en wijn. Er zullen geen gevaarlijke stoffen over de nieuwe verbinding worden vervoerd.



Op maandag, woensdag en vrijdag vertrekken de treinen - en komen de treinen aan in Moerdijk. Rond zeven uur 's avonds gaan de wagons via de Brabantroute richting Italië en rond het middaguur komen ze in Nederland aan.



Overlast

Mensen die rond het spoor wonen in Moerdijk klagen al langere tijd over de goederentreinen die sinds 2013 over het spoor langs Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal rijden omdat de Brabantroute moest worden ontlast. De nieuwe lijn van GTS Group gaat dus niet via die alternatieve route.