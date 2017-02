Carnavalsembleem 'America First, Oeteldonk Eleventh' blijkt hit, aanvragen stromen binnen

DEN BOSCH - Het begon als een geintje. Maar inmiddels heeft Chantal Boom van Boom Computerborduren uit Vlijmen hulptroepen ingeschakeld om aan de grote vraag naar een carnavalsembleem met de tekst ‘America First, Oeteldonk Eleventh’ te voldoen. Mensen komen zelfs op een reservelijst terecht.

Het embleem is ontworpen door Alexander Cooijmans uit Den Bosch. "Het was eigenlijk een grapje voor wat vrienden. Ik stuurde het embleem ook naar Oeteldonk Online en die gebruikten het in een filmpje", vertelt Alexander.



Die video is een Oeteldonkse versie van het wereldberoemde filmpje van Arjen Lubach over de Amerikaanse president Donald J. Trump. De schoonzus van Boom, Wendy de Bresser, zag het embleem in de video en raakte daardoor geïnspireerd. “Ze vroeg of ik twee emblemen kon maken. Zo gezegd, zo gedaan”, vertelt Chantal.





De emblemen werden gemaakt en Chantal plaatste een foto van het resultaat op Facebook . “En kijk wat er nu gebeurt. De aanvragen blijven binnen komen, best bizar. We hebben het hartstikke druk.”Zo vlak voor carnaval heeft Chantal het erg druk met het maken van emblemen voor carnavalsjassen. Door de onverwachte vraag naar het ludieke embleem heeft ze haar broer Erwin en schoonzus Wendy ingeschakeld voor hulp.“Zij registreren alle aanvragen die via Facebook worden gedaan. Maandagavond waren dat er al driehonderd en vandaag blijft de teller lopen. Ik weet niet op hoeveel aanvragen we nu precies zitten”, vertelt Chantal.Omdat ze zelf niet zoveel emblemen in korte tijd kan maken, is dat werk uitbesteed aan een bedrijf in Azië. “We wachten nu op maximaal vijfhonderd emblemen. Die moeten in de week voor carnaval binnen zijn.”Omdat de aanvragen blijven binnen stromen, is er een reservelijst opgesteld. “Mensen moeten de emblemen bij ons ophalen, dus we sturen ze niet op. In de praktijk zal je zien dat niet iedereen komt opdagen en dan komen mensen op de reservelijst in aanmerking voor een embleem.”De geestelijk vader van het ontwerp had nooit verwacht dat zijn embleem zo gewild zou zijn. "Het is hartstikke leuk. Ik ben wel een beetje creatief, dus volgend jaar probeer ik weer iets nieuws te verzinnen."