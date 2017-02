13 auto's in beslag genomen en boetes geïnd bij controle Bossche Hambaken

DEN BOSCH - Bij een controle in de wijk Hambaken in Den Bosch zijn dinsdag dertien auto’s in beslag genomen. Acht van de dertien auto’s werden meteen door een sleepbedrijf meegenomen. Ook werd door de politie, gemeente Den Bosch en de Belastingdienst in totaal achtduizend euro aan openstaande boetes en belastinggeld geïnd.

De gezamelijke actie in de Bossche wijk begon om acht uur dinsdagochtend en duurde tot het begin van de middag.



Medewerkers van de gemeente bezochten 24 adressen in de wijk waarvan ze vermoeden dat er sprake is van bijvoorbeeld fraude met uitkeringen. In vijf gevallen volgt nader onderzoek, zo laat de gemeente weten.De politie deelde bij een verkeerscontrole in de wijk ook nog 26 bekeuringen uit. In totaal werden 147 voertuigen gecontroleerd.Dit soort acties worden sinds 2012 uitgevoerd. Doel is volgens de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.