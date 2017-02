Elf jaar cel geëist voor doodsteken Bart van Lith

DEN BOSCH - Een 24-jarige man uit Den Bosch gaat als het aan het Openbaar Ministerie ligt elf jaar de cel in voor het neersteken van Bart van Lith. Het 21-jarige slachtoffer uit Berlicum overleed enkele dagen na de steekpartij in het ziekenhuis.

De steekpartij vond vorig jaar februari plaats. De twee waren op hetzelfde feest in Berlicum geweest en kregen waarschijnlijk ruzie. Van Lith werd rond drie uur ’s nachts buiten bewust bewustzijn gevonden in de Wertsteeg. Hij had een steekwond.



ZIE OOK: Vrienden bewijzen met veel lawaai laatste eer aan doodgestoken Bart van Lith uit Berlicum



Aanhouding Bosschenaar

De Berlicummer werd gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed drie dagen later. De verdachte uit Den Bosch werd in de ochtend na de steekpartij al aangehouden.