Jalalalaaaaa! De Kies Je Kraker Verkiezing komt er bijna aan!

EINDHOVEN - De eerste carnavalsdeuntjes hebben inmiddels onze oren bereikt. Het is namelijk weer begonnen: de Kies Je Kraker Verkiezing. Dit jaar heeft een professionele jury alle inzendingen beluisterd en daaruit een top dertig samengesteld. Dat was nog best een hele klus.

Jury

Op dinsdagochtend verzamelden de juryleden zich al vroeg in de radiostudio van Omroep Brabant om de 114 ingezonden nummers te beluisteren. De jury bestaat uit het zestal Mari Blatter (komt uit Oeteldonk en zat jarenlang in de band No Nonsens), Edwin van Loon (muziekredactie Omroep Brabant), René Schuurmans (komt uit Sint Michielgestel en is zanger), Robert te Veele (werkzaam bij Omroep Brabant, samensteller van 3 Uurkes Vurraf), Marlon Kicken (comedian en voormalig prins carnaval) en Maarten Kortlever (juryvoorzitter en presentator bij Omroep Brabant).



Vereerd

René Schuurmans vindt het een eer om jurylid te zijn in de Kies Je Kraker Verkiezing. "Ze denken blijkbaar toch dat ik er verstand van heb", grapt hij. Makkelijk vindt hij het niet. "Er zijn zoveel liedjes, het is moeilijk om daar een selectie uit te maken."



Er is een aantal dingen waar hij op let. "Een origineel liedje heeft mijn voorkeur. Een cover is al een minpuntje. Ook let ik op de slogan en of die goed is. Verder vind ik Brabants dialect erg leuk!"



Keileuk

Marlon Kicken vindt het 'keileuk' om mee te doen. "Je kunt verschil zien in kwaliteit. Soms verbaast dat me, maar er zitten ook echt pareltjes tussen." Hij let vooral op humor. "Bij de tweede zin moet ik al een glimlach op mijn gezicht hebben." Meedeinen is ook belangrijk. "Een nummer moet je pakken."



Kwaliteit

De top dertig is inmiddels vastgesteld, al waren er af en toe wat meningsverschillen. Zeker over de kwaliteit van de nummers. "Kwalitatief is het aan de magere kant", zegt Mari Blatter, die zelf meer van de traditionele carnavalsmuziek houdt. "Zeker de helft van de inzendingen bestaan uit covers en dat is jammer."



Volgens Robert te Veele zijn de liedjes dit jaar wat platter en dubbelzinniger. "Het mooie is dat ouderen weten waar het over gaat en de kinderen gewoon mee kunnen doen." Volgens René Schuurmans is het altijd al plat en dubbelzinnig geweest. "Dat zal je altijd houden met carnaval." Volgens hem zat de jury best op een lijn. "Iedereen had wel dezelfde liedjes aangekruist."



Verandering

Het valt de juryleden op dat après-ski muziek en heftige deuntjes er steeds meer insluipen. Kijk bijvoorbeeld naar de grote winnaars van afgelopen jaren: Lamme Frans, Snollebollekes en Vieze Jack. Dit is volgens Edwin van Loon niet de echte carnavalsmuziek. Mari Blatter noemt het zelfs verloedering. "Ik ben ouderwets, dus ik heb liever de traditionele nummers. Toch heeft hij goede hoop dat de oude traditionele muziek blijft bestaan. "Ik geloof niet dat het ooit verdwijnt." Volgens René Schuurmans kun je het traditionele niet vasthouden. "Up tempo en après-ski sluipt erin. Carnaval evolueert."



Verwachting

Het werk van de jury zit erop. Nu is het aan de mensen thuis. Volgens Edwin van Loon nemen zij dat behoorlijk serieus. "Het is net het Songfestival, maar dan voor Brabant."



Vrijdag 10 februari om 11.11u komt de lijst met dertig carnavalskrakers online. René Schuurmans is in ieder geval al enthousiast. "Er zat diversiteit in de liedjes, dus het kan een hele leuke carnaval worden!"