9-jarige Donita zoekt een nier voor haar zieke moeder

BREDA - Een emotionele oproep van de 9-jarige Donita op Facebook. Het meisje is op zoek naar een nier voor haar moeder, die 4 dagen in de week in het ziekenhuis aan een dialyseapparaat moet hangen. De kans dat ze volgens Donita een nieuwe nier vindt, is niet zo groot, omdat ze een bijzondere bloedgroep heeft.

Donita ziet het op facebook vaak gebeuren. “Dus ik probeer het ook maar eens,” schrijft ze. Ze is op zoek naar een nier voor haar 41-jarige moeder. Die stootte kreeg al eerder een nieuwe nier, die werd afgestoten. Nu staat ze al een tijdje op de spoedlijst, maar vooralsnog is het nog niet gelukt om een niet te vinden.



Gedicht

Het meisje vraagt hulp, en doet dit met een gedichtje. “Een nier voor mijn mamma, doet mij veel verdriet. Al is er niemand die dit aan mij ziet. Ziekenhuis in, ziekenhuis en nog steeds komen we niet vooruit. Er zal in deze wereld toch iemand zijn die alle problemen weg kan nemen en vooral de pijn.”