Commissielid lokale partij Tilburg stopt ermee: 'Ik wil niet worden gelinkt aan een moskee'

TILBURG - Gerommel in de Tilburgse lokale politiek. Commissielid Marjet Pals van de Verenigde Senioren Partij stapt op. Ze kan niet meer door één deur met fractievoorzitter Yunus Balkaya, die volgens haar te veel bezig is met zijn achterban in de moskee.

"Ik heb aan hem gemerkt de afgelopen maanden dat als ik iets aan hem vroeg dat hij even bij zijn achterban moest raadplegen", vertelt Pals. "En die achterban is bij de moskee."



Meer dan moskee

Daar is het commissielid het niet mee eens. "We hebben een grotere achterban dan alleen de moskee. We staan voor oud, jong en gehandicapt. Daar gaan wij voor."



Nu is er gedoe over wie de kar gaat trekken van de partij. Normaal gesproken is er een partijbestuur of ledenraad die een oordeel velt over dit soort zaken maar dat gaat bij de VSP niet op. "Onze penningsmeester is gestopt, de voorzitter is overleden. Een man die de nieuwe voorzitter zou worden heeft ook gezegd dat hij niet verder wil", aldus Pals. De partij wordt nu dus alleen gerund door Balkaya.



Sterke fractievoorzitter

Het oud-commissielid twijfelt nu aan de levensvatbaarheid van de partij maar wil in ieder geval niet terug. "Ik stop ermee. Ik wil niet worden gelinkt aan een moskee. Ik vind daarnaast dat we een hele sterke fractievoorzitter nodig hebben en die is er niet."



Fractievoorzitter Yunus Balkaya was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.