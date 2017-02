Busje belandt op zijn kop bij afslag Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Op de A4 bij afslag Bergen op Zoom-Zuid is dinsdagmiddag een bestelbusje op zijn kop beland. Er zou zeker één gewonde zijn gevallen.

Volgens een fotograaf ter plaatse is de gewonde naar het ziekenhuis gebracht. De inhoud van het bestelbusje lag door het ongeluk bezaaid over het wegdek.



Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.