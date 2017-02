Aantal klachten over Eindhoven Airport gedaald, ondanks toename vluchten

EINDHOVEN - Het aantal klachten over Eindhoven Airport is in 2016 gedaald naar 22.906, ondanks de toename van het aantal vluchten. Daarmee komt er een einde aan de grote toename van het aantal klachten over het vliegveld in Eindhoven.

Tot 2013 lag de hoeveelheid klachten jaarlijks stabiel rond de 2300. Sinds 2014 nam het aantal klachten explosief toe, vermoedelijk omdat het door een speciale internetpagina makkelijker werd om te klagen. Daarnaast was er volop discussie over de groei van het vliegveld. In 2015 werd een recordaantal klachten genoteerd, ruim 29.500.



In 2016 maakten ongeveer 4,7 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Het aantal vluchten bedroeg 32.807. Het vliegveld heeft toestemming om te groeien naar 43.000 vliegbewegingen in 2020.



Moedeloosheid en machteloosheid

Voorzitter Klaas Kopinga van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) denkt dat tegenstanders zich uit moedeloosheid en machteloosheid hebben neergelegd bij de toename van het vliegverkeer.