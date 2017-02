Getekende vrouwen van Eindhovens Cyarine trekken miljoen volgers op Instagram

EINDHOVEN - Een paar honderd volgers op bijvoorbeeld Instagram... de meeste mensen zijn er blij mee. De Eindhovense Laura Brouwers hoopt deze week aan het miljoen te komen. Zo veel mensen zijn telkens weer benieuwd naar de tekeningen die Laura (21) onder de artiestennaam Cyarine bijna dagelijks post.

Het grootste deel van haar volgers zit in het buitenland. Maar als ze een keer naar Eindhoven zouden komen, is de kans groot dat zij Laura op straat zouden herkennen.



Een van haar populairste series is namelijk een reeks zelfportretten met telkens weer andere kleren. De Eindhovense geeft overigens toe dat haar getekende zelf net iets langere benen heeft dan de werkelijke Laura. Maar goed, wie zou wel de verleiding kunnen weerstaan om zichzelf net iets mooier af te beelden?Laura zit bijna elke dag weer urenlang in haar piepkleine atelier om nieuwe tekeningen te maken. Meestal gebruikt ze daar een tablet voor met speciale tekensoftware. Het is inmiddels de vierde sinds Laura het échte tekenen ontdekte omdat haar ouders haar met Sinterlaas tablet nummer één cadeau deden.Meisjes en jonge vrouwen, daar draait het om in Laura's universum. Haar tekeningen zijn een combinatie van de Japanse Manga (grote ogen), de extra aandacht voor vrouwelijke vormen zoals bij pin-ups en vlot getekende lijnen met een vleugje Disney en een tikje van een poëzieplaatje.Mooi en schattig? Laura knikt. "Ik hou van kleding en make-up. Ik hou er van om mooie dingen te tekenen.Maar er mag ook wel een beetje spanning in zitten, ik wil het stoere en het schattige combineren". En even later: "Er zit een feministische ondertoon in mijn werk".Eerder tijdens het gesprek kwam Laura al met een verrassing. De jonge vrouw die enthousiast de voordeur opendeed en vrolijk vragen beantwoordt, heeft naar eigen zeggen last van een autistische stoornis die haar jeugd er niet leuker op maakte. Laura heeft zich met haar tekeningen zelf uit dat moeras getrokken."Er is tegen mij gezegd dat ik waarschijnlijk altijd in de zorg zou blijven. Dat ik geen werk zou kunnen vinden en op georganiseerde dagbesteding aangewezen zou blijven. En nu heb ik een eigen huis en een eigen bedrijf."Een eigen bedrijf? Zeker. Wie zo veel volgers heeft, wordt een, iemand waar bedrijven graag contact mee zoeken om een groot publiek te bereiken. Zo krijgt Laura regelmatig kleding en produkten aangeboden met de vraag om die in haar tekeningen te verwerken. Ook is Instagram een soort etalage voor haar zodat opdrachtgevers haar weten te vinden die op zoek zijn naar tekeningen in haar stijl. "En daar leef ik van," zegt Laura. "Daar betaal ik de boodschappen van."