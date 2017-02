Jeroen Blijlevens is terug als ploegleider en loopt nergens meer mee rond: 'Voelt als bevrijding'

EINDHOVEN - Het WM3 Pro Cycling-team van Marianne Vos is al een dikke maand actief. En Vos heeft op de veldritfiets ook al weer flink wat gewonnen. Maar dinsdag, met het nieuwe wegseizoen in aantocht, was de presentatie van de nieuwe formatie. Met als opvallendste nieuwkomer: een oude bekende Brabander die terug achter het stuur van de ploegleidersauto kruipt.

In het nieuwe Europese hoofdkantoor van Shimano werd WM3 Pro Cycling voorgesteld aan pers en publiek. De meeste aandacht ging uit naar Jeroen Blijlevens, die terug is gekeerd als ploegleider van Marianne Vos. "Het is drie jaar geleden dat ik ploegleider was", opent de voormalig sprinter uit Rijen het voorstelrondje. "Er is een hoop gebeurd."



Het verhaal is bekend: de bekentenis dat hij als renner doping had gebruikt en het daaropvolgende ontslag als ploegleider bij Team Belkin. Drie seizoenen lang stond hij aan de zijlijn. "En nu ben ik blij met een tweede kans. Het werd me afgepakt, natuurlijk was dat mijn schuld. Je hebt er ook altijd mee rondgelopen. Het voelt als een bevrijding dat ik het heb kunnen vertellen, maar het is geen mooie tijd geweest. Aan de andere kant kan ik er ook wat mee doen. Als je signalen ziet, kun je meteen vragen gaan stellen."



Meesterbrein

Marianne Vos kende geen enkele twijfel toen ze op zoek moest naar een nieuwe ploegleider voor het komende wegseizoen. "Het was niet echt een vraag. We hebben al een fijne samenwerking gehad, het voelde meteen weer als vanouds. Hij is op zijn plek. Tactisch gezien is hij een meesterbrein." "Jeroen heeft bij ons thuis zijn verhaal verteld", zegt ploeggenote Yara Kastelijn uit Neerkant. "Hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Ik heb veel vertrouwen in de ploeg en de mensen om mij heen. Voor mij is het prima."



Vos kan het nog. Of weer

Marianne Vos, die een aantal toprensters zag vertrekken bij haar ploeg, heeft de eerste overwiningen in het nieuwe tricot van WM3 Pro Cycling al binnen. "Ik kan het nog. Of ik kan het weer", glundert ze na haar succesvolle rentree als veldrijdster. "Het is nu echt anders dan vorig jaar, toen ik vol onzekerheid de winter achter me liet. Ik hoop een steady wegseizoen te rijden. Als ik het niveau van de winter behaal, komen er vast hele mooie resultaten uit.



Vos zegt dat ze geen specifieke wedstrijden in haar agenda heeft aangekruist. "Voor mij is het belangrijker om een steady seizoen te draaien, liever dat dan specifieke wedstrijden uitkiezen. Het klassieke voorjaar is mooi, maar duurt ook lang. Ik wil over het algeheel gewoon een goede basis hebben."