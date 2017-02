Niet bekend wat we in Brabant roken, oorzaak zal ook raadsel blijven

EINDHOVEN - De provincie weet niet waar de vreemde stank vandaan kwam die dinsdag over Brabant trok. We zullen het ook nooit weten, want er wordt geen onderzoek meer naar gedaan. Het lijkt vast te staan dat de geur uit Duitsland kwam, maar waar precies is niet duidelijk.

Volgens provinciewoordvoerder Floris Ran kan de geur bij verschillende Duitse fabrieken vandaan zijn gekomen. Welk bedrijf het precies was, wordt dus niet meer onderzocht. “Er is geen sprake van een calamiteit en er zijn ook geen incidenten gemeld bij die bedrijven, dus wordt er geen aanvullend onderzoek gedaan.”



Penetrante lucht

Mensen roken dinsdag een ‘penetrante brandlucht', 'kattenvoer' en 'oude kippenbouillon'. De eerste meldingen van de geur kwamen in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.15 uur binnen vanuit Cuijk, Boxmeer en Gennep. Later hadden ook mensen uit Uden, Den Bosch, Limburg en Zuid-Holland last van de stank.





Door de omgevingsdiensten zijn metingen verricht en daaruit blijkt dat er geen bijzondere of chemische stoffen in de lucht hebben gezeten. De klachten gingen volgens de provincie ook alleen over geur en niet over gezondheidsklachten.De provincie ging er vanuit dat de lucht in de loop van de middag wegtrok. Volgens Ran lijkt dit ook te zijn gebeurd. “Ik heb al een poos geen nieuwe klachten meer gehad. De laatste meldingen zijn van in de middag”, vertelt hij.Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd als de lucht woensdag weer geroken wordt. “Zullen we het daar dan morgen over hebben? Anders wordt het alleen maar speculeren”, aldus Ran.