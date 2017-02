Snelkookpan ontploft in huis Roosendaal, bewoonster gewond

ROOSENDAAL - De bewoonster van een huis aan de Reginadonk in Roosendaal is dinsdagavond gewond geraakt. Volgens een omstander zou een snelkookpan zijn ontploft.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te landen.



Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Het is niet duidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn.