Dode in uitgebrande bestelbus: belangrijke getuigen gezocht in zaak Leon Viellevoije

HILVERSUM - Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond aandacht besteed aan de dood van drugsverdachte Leon Viellevoije (44) uit Moergestel. Zijn levenloze lichaam werd woensdagavond 1 februari gevonden in zijn brandende Volkswagen Caddy. De politie is op zoek naar mogelijk belangrijke getuigen.

De brandende bestelauto, eigendom van Viellevoije, stond aan de Koebrugse Weg in het buitengebied van Oisterwijk. De brandweer ontdekte het stoffelijk overschot tijdens het blussen.



De 44-jarige Viellevoije kwam donderdag niet opdagen bij de rechtbank in Den Bosch waar een zitting diende in de grote drugszaak operatie Trefpunt. Hij was niet bereikbaar en ook zijn gezinsleden wisten niet waar hij was. Vrijdag bleek dat de dode die in de uitgebrande bestelbus werd gevonden Viellevoije was.



Witte Volkswagen Caddy

In Opsporing Verzocht werd mensen die afgelopen woensdag de witte Volkswagen Caddy met kenteken 36-VKX-4, een diesel, hebben gezien, gevraagd zich te melden.



Duidelijk is dat verschillende mensen die woensdagavond in de buurt van de Koebrugse Weg en Baksevenweg waren. Het gaat om een jonge vrouw op een fiets, een man en vrouw in een rode Opel Corsa, een man in een bestelbus/auto en twee fietsende mannen in blauwe werkkleding. Ook die mensen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.