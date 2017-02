Vermist: meisje (15) uit Geldrop zou bus nemen, maar kwam nooit thuis

GELDROP - Sinds zondag 5 februari wordt de 15-jarige Khadra Abdi Adnan vanuit Geldrop vermist. Het meisje van Somalische afkomst vertrok die dag vanaf huis en is sindsdien spoorloos.

Ze had diezelfde avond iets voor middernacht voor het laatst telefonisch contact met haar ouders. Volgens Khadra was ze in Someren geweest. Ze vertelde tegen haar vader dat ze op dat moment in Mierlo was en daar de bus zou nemen van kwart over twaalf om naar huis te komen. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van het meisje.



Hoofddoek en neuspiercing

Khadra droeg een donkergrijze broek, donkergroene blouse en een bruine jas met witte stukken op de schouders. Ook droeg ze een hoofddoek met bruin en andere kleuren. Het meisje heeft een neuspiercing. Ze is 1.55 meter lang, heeft een gezet postuur, donkerkleurige ogen en een donkere huidskleur.



Mensen die het meisje hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie via 112.