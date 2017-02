Inge uit Hilvarenbeek vliegt met container vol sporttoestellen naar Gambia

HILVARENBEEK - Inge van Kemenade uit Hilvarenbeek zit op de lerarenopleiding en ze loopt stage in Gambia. Apart, maar niet uniek: dat doen er wel meer. Maar Inge neemt wat extra's mee. Een container vol met gymtoestellen.

Inge zit op de lerarenopleiding De Kempel in Helmond. Toen ze hoorde wat haar stageschool allemaal aan sportspullen heeft, schrok ze wel even. "Een bal en een volleybalnet. En dat is het. Daar moeten ze het mee doen, met de hele school. Daar moest ik wel even van slikken."



Uitdaging

Want Inge vindt het leuk om sportlessen te geven. Ze nam contact op met Stefan Groothuis van de stichting Sports for Children. Die knapt oude gymtoestellen op voor het goede doel. Hij daagde haar uit. Wat zou Inge ervan denken met een container vol gymspullen naar Afrika te vliegen? "Toen dacht ik wooow! Dit kan toch bijna niet? Dat krijg ik toch nooit voor elkaar?"



Negatief reisadvies

Maar met hulp van klasgenoten van haar opleiding zamelde ze genoeg geld in om de zeecontainer naar Gambia te vervoeren. De container is al een paar dagen onderweg en woensdag volgt Inge. Ze reisde nog nooit buiten Europa. En nu naar een land waar een paar weken geleden nog een negatief reisadvies voor gold, omdat de weggestemde president weigerde te vertrekken.



Inge vindt het allemaal niet zo spannend, haar moeder Corrie des te meer: "Ja, ze gaat zo in haar eentje. En misschien komt ze wel heel anders terug, na al die ervaringen."



Drie maanden gaat Inge naar Gambia, naar het dorpje Faraba Banta, in het zuidwesten van Gambia om precies te zijn. De dichtsbijzijnde toeristische plek, met hopelijk een goede internetverbinding, is een uur rijden. Haar doel is méér dan een goede stage. "Ik hoop dat ze, ook als ik terugkom, blijven sporten met de kinderen. Dat ze zuinig zijn op hun materiaal. Niet dat ik het even drie maanden leuk heb, maar dat ze er daarna mee door gaan."