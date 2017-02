Charlotte wint filmprijs in Hollywood: 'En dat voor een snotaap uit Brabant'

BREDA - Charlotte Driessen uit Breda heeft een Hollywood International Independent Documentary Award gewonnen. De 25-jarige documentairemaakster won de prijs met ‘Kuluut’, een film over haar 5-jarige neefje die een zeldzame genetische afwijking heeft.

“Ik besef het nog niet helemaal. Ik had ‘m ingestuurd en dacht: ‘we zien het wel’. Ik verwachtte er helemaal niks van. Toen kreeg ik eerst al het bericht dat ik door was naar de halve finale. En nu heb ik gewoon een award gewonnen. Ik heb er geen woorden voor.”



Bohring-Opitz syndroom

In de documentaire volgt ze het gezin van haar neefje Coen. De kleuter heeft het Bohring-Opitz syndroom. Dit syndroom is slechts bij ongeveer 40 kinderen wereldwijd bekend. Patiënten zijn ernstig verstandelijk gehandicapt, hebben afwijkingen in het gelaat en kampen met verschillende andere aangeboren lichamelijke problemen.



“Ik heb een hele goede band met mijn familie en neefje”, vertelt Charlotte. “Als ik bij hem ben, voel ik me gewoon intens gelukkig. Ik wil mensen bijbrengen dat zo’n syndroom niet meteen het einde van de wereld betekent. Daarom heb ik deze film gemaakt.”



Gemaakt na afstuderen

In ‘Kuluut’ laat ze dan ook juist zien hoe gelukkig het gezin van Coen is. Ze maakte de documentaire in 2015, direct na haar afstuderen aan de opleiding International Media & Entertainment Management. Dat ze er nu een prijs mee heeft gewonnen voelt 'nog erg onwerkelijk’.



“Ik ben in Nederland door de NCRV en BNN-VARA afgewezen. Ze vonden het niet voldoende bij hen passen. En dan wint zo’n 25-jarige snotaap uit Brabant wel even een award in Hollywood”, aldus de Bredase.



Trailer

Bekijk de trailer van de film hier: