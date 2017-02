'Leed rond Q-koorts tegengaan met permanent steun- en adviespunt'

DEN BOSCH - Er is 'veel onomkeerbaar leed' geweest doordat er zoveel tijd zat tussen de uitbraak van Q-koorts in 2007 en de start van zogenoemde Q-support in 2014 . Stichting Q-support pleit daarom in een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid voor een permanent steun- en adviespunt Zoönose, mocht er in de toekomst een soortgelijke uitbraak plaatsvinden van een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen.

De uitbraak van de ziekte begon in 2007 op een geitenboerderij in Herpen. Het is nog altijd de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld. Ruim 4200 mensen werden ziek en er vielen zeker 74 doden.



Geen schadevergoeding

Eind januari oordeelde een rechter dat de overheid niet verantwoordelijk is voor de uitbraak van Q-koorts. Q-koortspatiënten krijgen geen schadevergoeding en excuses van de Nederlands staat.



Adequaat optreden

Q-support geeft advies en begeleiding aan Q-koortspatiënten en doet onderzoek. Zij doet dat voor de duur van vijf jaar, tot oktober 2018. Volgens de instantie is het niet de vraag of, maar wanneer zich een volgende uitbraak aandient. Q-support wil met een draaiboek een leidraad leveren zodat er adequaat opgetreden kan worden.



Volgens Annemieke de Groot, directeur van Q-support zijn veel patiënten nog niet beter. "Er worden zelfs nog steeds mensen met levensgevaarlijk chronische Q-koorts gediagnosticeerd. Het blijven bieden van advies en begeleiding is heel belangrijk."