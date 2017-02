Man verliest kunstgebit bij ongeluk in Breda

BREDA - Een automobilist is dinsdagnacht gewond geraakt toen zijn auto kantelde op de Erasmusweg in Breda. Ook verloor hij zijn kunstgebit. Vermoedelijk is het voertuig uit de bocht gevlogen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer werd tijdelijk stilgelegd. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld. Er werd nog gezocht naar het kunstgebit, maar het is niet duidelijk of het nog is teruggevonden.