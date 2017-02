Schaatsen zit er toch niet in, regen in plaats van sneeuw

Bibberen in de sneeuw, in Brabant voorlopig niet.

EINDHOVEN - Mensen die de schaatsen al uit de kast hebben gehaald, kunnen deze toch weer opbergen. Hoewel het de komende dagen in de nachten flink gaat vriezen in Brabant, zit schaatsen er tóch niet in. Overdag stijgt de temperatuur naar 4 tot 6 graden en schijnt de zon.

Winterse buien bleven onze provincie dinsdag en woensdag bespaard. In andere delen van het land viel er sneeuw en waren de straten wit. In Brabant bleef het beperkt tot wat (mot)regen en natte sneeuw. De komende dagen is het wél koud en door de wind ligt de gevoelstemperatuur laag. In het weekend valt er wat lichte neerslag en vriest het in de nachten licht.



Veel zon én tien graden

Volgende week kunnen we rekenen op droge dagen met veel zonneschijn. Maandag en dinsdag kan de temperatuur zelfs boven de tien graden komen.