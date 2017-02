Ireen Wüst na 'postolympische depressie' op jacht naar goud in olympisch Gangneung

GOIRLE - Ireen Wüst is momenteel in Gangneung voor de WK afstanden, die donderdag van start gaan. Tegelijkertijd is het een voorbereiding op de Olympische Spelen, die volgend jaar in de Zuid-Koreaanse stad gehouden worden. Na een 'postolympische depressie' jaagt Wüst nu op goud op de WK afstanden, als voorbereiding op haar vierde Olympische Spelen.

Wüst pakte goud op haar eerste Olympische Spelen, op de 3000 meter in Turijn in 2006. Vier jaar later won ze goud op de 1500 meter tijdens de spelen van Vancouver. In Sotsji was er in 2010 een ware medailleregen, met goud op de 3000 meter en op de ploegenachtervolging. Daarnaast pakte Wust zilver op de 1000 meter, 1500 meter en 5000 meter. Dat succes trok niet door na de Olympische Spelen, toen zat ze zonder ploeg en sponsor.



"Ik kan bekennen dat ik een soort postolympische depressie heb gekend", zegt Wüst tegenover de NOS. “Of ik me eenzaam heb gevoeld? Ja, ook wel. Het contrast was zo groot." Het was geen belediging dat er geen ploeg en sponsor waren. "Maar ik ging wel twijfelen. Aan mijn prestaties en successen kan het niet liggen, ben ik dan wel leuk genoeg? Dat is niet slim, daar help je jezelf niet mee."



Verdwenen magie

Rondlopend op de markt van Gangneung kijkt Wüst terug op haar eerste gouden medaille. Ieder jaar kijkt ze die winnende race wel een keer terug. "Ik reed toen echt goed." De schaatsster uit Goirle werd in Turijn verliefd op de Olympische Spelen. "Maar het magische van de spelen is ook wel een beetje verdwenen. Ik had als klein meisje echt het beeld: als ik ooit olympisch kampioen kan worden, als ik dat ooit bereikt, is mijn carrière geslaagd."



"Ik was negentien, ik had niet zoiets dat mijn carrière geslaagd was", aldus Wüst. "De dag erna werd ik ook wakker en ik voelde me nog steeds hetzelfde. Magisch? Er was niets anders." Toch bleef ze vol gaan voor goud op de Olympische Spelen, met nu als doel voor de vierde spelen op rij een gouden medaille te pakken.



Drie keer raak?

De WK afstanden beginnen donderdag 9 februari in Gangneung, precies een jaar later starten de Olympische Spelen. Wüst heeft drie kansen in Zuid-Korea. Donderdag staat ze aan de start op de 3000 meter, vrijdag is de ploegenachtervolging en op zondag staat de 1500 meter op het programma.



Naast Wüst komen ook Floor van den Brandt en Dai Dai Ntab in actie op de WK afstanden. Van den Brandt komt op vrijdag in actie, de schaatsster uit Haarsteeg start bij de 500 meter. Ntab komt op dezelfde dag in actie, de schaatser uit Oisterwijk rijdt de 500 meter bij de mannen.