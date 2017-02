Pannenkoekenbakkende Daan Verhoof heeft de smaak te pakken en is 'verliefd op de camera'

BAVEL - Pannenkoekenbakker Daan Verhoof uit Bavel heeft de smaak te pakken. Afgelopen dagen veroverde de medewerker van het restaurant Jan en Alleman in Breda de harten van velen Facebook-liefhebbers. Honderdduizenden zagen hoe hij een pannenkoek omhoog gooide en met een big smile weer opving in zijn pan.

En die smile was ook presentator Humberto Tan van RTL Late Night opgevallen. Daan was dinsdagavond dan ook te gast in zijn praatprogramma.





Entertainer

Een hoe? Als een ware entertainer zocht hij, terwijl Humberto vragen hem stelde, de camera’s van het programma. Duimpje omhoog, hartje in de camera, een gulle lach en een superenthousiaste blik.



Die blik werd alleen maar enthousiaster toen Humberto beloofde binnenkort een keer in het restaurant aan te schuiven voor een pannenkoek. “Met aardbeienjam”, adviseerde Daan.