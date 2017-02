Brabanders hebben veel vermogen, maar het zit vooral in stenen

EINDHOVEN - Het gemiddelde Brabantse huishouden heeft een vermogen van 32duizend euro. Dat geld zit niet in een ouwe sok onder het bed, maar in stenen. Vooral de waardestijging van huizen heeft bijgedragen aan het groeiende vermogen. Brabant staat in Nederland op de tweede plaats. De gemiddelde Zeeuw heeft het meeste vermogen, twee keer zoveel als Brabanders.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland nam het vermogen in 2015 toe. Dat was voor het eerst sinds de crisis. Dat komt dus vooral dankzij de waardestijging van huizen. Een doorsnee Hollands gezin had tijdens de laatste telling een vermogen van ruim 17duizend euro.



Geld zit in de Kempen

Als we naar de kaart van Nederland kijken dan valt op dat vooral langs de zuidgrens van Brabant de mensen vermogend zijn. Het geld zit in de Kempen en zo verder naar Alphen-Chaam en Zundert. Maar ook andere agrarische gemeenten als Boekel, Sint Anthonis en Haaren zijn vermogend.



Oosten is rijker dan westen

Opvallend is ook dat mensen in het oosten van de provincie gemiddeld meer vermogen hebben dan mensen in het westen. Zoals was te verwachten zijn de mensen in de vier grote steden het minst vermogend. Tilburg staat in dat lijstje onderaan met een gemiddeld vermogen van nog geen 5000 euro.



Op het kaartje is te zien hoe vermogend mensen in jouw gemeente zijn.