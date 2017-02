Vrouw zegt te zijn gestoken aan Groenesteeg in Gemert, politie doet onderzoek

GEMERT - Aan de Groenesteeg in Gemert is woensdagochtend mogelijk een vrouw gestoken. De politie deed deze melding iets na halfelf. Een woordvoerder laat weten dat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd. Een vrouw heeft volgens hem verteld dat ze is gestoken. Ze is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het verhaal van de vrouw wordt door de politie verder onderzocht.



Daarom zijn agenten nog even aanwezig op de Groenesteeg in Gemert.