PSV bereikt akkoord met jonge Braziliaanse aanvaller Mauro Junior

EINDHOVEN - De zeventienjarige Mauro Jaqueson Junior Ferreira Dos Santos, kortweg Mauro Junior, komt naar PSV. De Eindhovense club heeft een mondeling akkoord bereikt met de tiener. De voorhoedespeler komt over van Desportivo Brasil en begint bij Jong PSV.

Mauro Junior is al lange tijd in beeld bij PSV. De Zuid-Amerikaanse jeugdinternational heeft meerdere stages afgewerkt bij PSV. Hij speelde vorig jaar mee tijdens de Otten Cup en ook tijdens het B1-toernooi van RKSV Nuenen kwam hij in actie in het shirt van PSV.



PSV bevestigt een mondeling akkoord met Mauro Junior. De jongeling wordt niet gezien als directe versterking voor de Eindhovenaren. Om in aanmerking te komen voor de hoofdmacht moet hij nog een flinke stappen maken. Hij krijgt daarvoor de kans bij Jong PSV.



PSV hoopt met Mauro Junior een talent voor de toekomst binnengehaald te hebben. De laatste tijd vertrokken er vooral spelers die eerder als talent werden aangetrokken. Zo vertrok Luiz Beto da Silva deze winter naar Gremio, de international van Peru speelde geen enkele wedstrijd in het eerste van PSV. Gianluca Scamacca werd begin 2015 overgenomen van AS Roma, afgelopen stapte hij zonder in de hoofdmacht te spelen over naar Sassuolo.Ook spelers als Boris Cmiljanic, Andjelo Rudovic, Aleksandar Boljevic, Ruben Betancourt, Hjörtur Hermannsson en Andrija Lukovic werden gehaald met het oog op de toekomst. Ze zijn inmiddels allemaal vertrokken, zonder de verwachtingen waar te maken.