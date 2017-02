Heijmans verkoopt noodgedwongen bedrijven in België

ROSMALEN - Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen verkoopt een aantal van zijn bedrijven in België. De verkoop levert het bedrijf veertig miljoen euro op. Geld dat het bouwbedrijf hard nodig heeft om het hoofd boven water te houden.

De verkoop is een belangrijke stap om financieel weer gezond te worden. Eind vorig jaar kwam naar buiten dat het bedrijf in onderhandeling is met banken over oplopende de schulden.



Dit met name door tegenvallers bij twee grote bouwprojecten. De Energiefabriek in Tilburg en de aanleg van de Westfrisiaweg in Noord-Holland.



Koper: BESIX

De Belgische bedrijven die verkocht worden, zijn Heijmans bouw, Heijmans infra en Van den Berg. Koper is BESIX, een groot Belgisch bouwbedrijf.



De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteit.