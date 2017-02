Auto wordt gegrepen door goederentrein en dashcam filmt alles [VIDEO]

BOXTEL - Op dashcambeelden is te zien hoe een auto dinsdagmiddag op een spoorwegovergang in Boxtel werd verwoest door een goederentrein. De beelden laten zien hoe verschillende mensen nog proberen om de machinist te waarschuwen.

Voordat de spoorbomen sluiten, proberen omstanders de auto van het spoor te krijgen. Als dit niet lukt en de bomen dichtgaan, zwaaien de omstanders nog naar de goederentrein die in aantocht is.



De getuigen rennen weg als de trein te dichtbij komt. Enkele seconden later ramt het aanstormende gevaarte de auto.



Klapband

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De auto kwam waarschijnlijk vast te zitten na een klapband. Het treinverkeer tussen Boxtel en Oisterwijk lag drie uur stil.