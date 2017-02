Station Zevenbergen weer toegankelijk voor rolstoelers, station Lage Zwaluwe moet wachten tot najaar

ZEVENBERGEN - De problemen voor rolstoelers om na de vernieuwde dienstregeling van de NS nog met de trein te kunnen reizen vanaf de stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe zijn deels opgelost. Vanaf station Zevenbergen kan al weer worden gereisd door rolstoelers omdat het perron op de juiste hoogte is gebracht.

De NS bekijkt daarnaast of op het traject Dordrecht-Roosendaal versneld een toegankelijke sprinter kan worden ingezet. Rolstoelers zouden dit najaar dan mogelijk ook weer vanaf station Lage Zwaluwe kunnen reizen. Dat blijkt uit de schriftelijke antwoorden van staatssecretaris Sharon Dijksma op Kamervragen over dit onderwerp.



De NS raadt overigens reizigers in een rolstoel aan om altijd te reizen van en naar stations waar assistentie wordt aangeboden. "Het kan zijn dat de trein door pech, onderhoud of onvoorzienene omstandigheden elders moet worden ingezet", zegt een woordvoerster van de NS.



Juiste hoogte

Kort na de invoering van de nieuwe dienstregeling kwamen al snel de eerste klachten binnen van rolstoelers die op het traject niet meer konden instappen. De NS had op het traject Dordrecht-Roosendaal andere treinen, type SLT, ingezet met té hoge instap. Op het onbemande station in Zevenbergen was bovendien geen assistentie aanwezig om in te stappen.



Inmiddels is het perron van het station Zevenbergen op de juiste hoogte gebracht, zodat rolstoelers zelfstandig in de trein kunnen komen. Vanaf juni komt er op station Zevenbergen bovendien assistentie om rolstoelgebruikers te helpen met het instappen, schrijft Dijksma. Behalve Zevenbergen, krijgt ook het station Den Bosch-Oost NS-medewerkers die assistentie kunnen verlenen.



De aanpak van de perrons op het station Lage Zwaluwe staat pas voor 2020 op de rol.



Onvoldoende sprinters

Roos Prommenschenckel zet zich met haar stichting in voor een betere toegankelijkheid voor rolstoelers. “Ik ben blij dat er al meer rolstoelers op het traject kunnen reizen. Over de inzet van een andere trein hou ik een slag om de arm. De NS heeft namelijk onvoldoende toegankelijke sprinters, terwijl de vraag naar dit soort treinen groot is.”



De assistentieverlening op de stations komt volgens Prommenschenckel voort uit een eerdere toezegging. “In totaal komt er assistentie op vijftig stations. Elk jaar komen er in totaal tien stations bij. Zevenbergen en Den Bosch-Oost waren bij mij nog niet bekend. Het liefst willen wij assistentie op alle stations.”