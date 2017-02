Medicijnen testen op wormen met menselijke genen? Dit en meer in Booming Brabant

EINDHOVEN - Medicijnen testen op wormen, C.Elegans genaamd, van 1 mm groot? Labtie uit Uden kweekt deze wormpjes in grote hoeveelheden. Puur omdat de genen van deze worm overeenkomen met die van de mens. Machines voor het kweken van deze wormen gaan de hele wereld over.

Hackers, cybercriminaliteit, cybersecurity komen vrijwel dagelijks in het nieuws. Hoe kun je je als mkb-bedrijf goed wapenen tegen cybercriminaliteit? Petra van Schayik van Compumatica legt aan tafel bij presentatrice Anne-Marie Fokkens uit hoe je dat kunt doen.



De tweede studiogast is Tim Vermeulen van de Dutch Design Foundation. Vermeulen licht toe hoe de samenwerking tussen designers en het Brabantse bedrijfsleven vorm krijgt. En dat alles in teken van het themajaar van Mondriaan tot Dutch Design.Voor Bouwbedrijf Knaapen Groep in Son is bouwen verder kijken dan het bouwproject alleen. Het familiebedrijf staat bekend als maatschappelijk en sociaal betrokken. Het investeert daarom ook in een betere toekomst voor de bewoners van een wijk.In de rubriek Startup laat Crux Agribotics zien hoe technologie voor efficiëntere agrarische productie met een hogere opbrengst zorgt. Ofwel: robots die 24 uur per dag kunnen oogsten, sorteren en verpakken, ziektes en afwijkingen signaleren en zelf geen virussen meebrengen. Ze hebben bijvoorbeeld een robot ontwikkeld die komkommers kan oogsten.Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op Omroepbrabant.nl/boomingbrabant . 'Booming Brabant' is ook te bekijken via Uitzending Gemist . Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.