Chauffeur krijgt geen straf voor ongeval op A50

DEN BOSCH - Een 48-jarige vrachtwagenchauffeur uit Heesch krijgt geen straf voor een ongeval op de A50 bij Nistelrode in februari 2016. De man reed met zijn vrachtwagen achter op een file. Er ontstond een kettingbotsing met 7 auto's. Eén automobilist overleed en twee inzittenden raakten zwaargewond.

De officier van justitie verweet de man onvoorzichtig rijgedrag en eiste een taakstraf van 180 uur. De rechtbank vindt dat niet zeker is dat de vrachtwagenchauffeur lange tijd onvoorzichtig reed. Er was volgens de rechter één moment van onoplettendheid. Wel staat vast dat de man niet tijdig heeft geremd.



Chauffeur ziet zijn fout in

De rechtbank houdt er ook rekening mee dat de man direct na het ongeval contact zocht met nabestaanden en betrokkenheid toonde. Ook kocht de chauffeur een nieuwe vrachtwagen die extra veiligheidsvoorzieningen heeft. Volgens de rechtbank blijkt hieruit dat de man zijn fout inzag. Ook heeft het overlijden van het slachtoffer en leed van betrokkenen de chauffeur erg aangegrepen.



Volgens de rechtbank is de man wel schuldig maar hij krijgt geen straf. Dit omdat hij - behalve de verkeersovertreding - niets strafbaars heeft gedaan.