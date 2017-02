Oproep 9-jarige Donita voor zieke moeder levert al 15 nierdonoren op

BREDA - Vijftien mensen willen hun nier doneren aan de doodzieke Cindy Schaerlackens uit Breda. Maar dat aantal kan nog oplopen. Haar 9-jarige dochter Donita deed op Facebook een emotionele oproep. De mogelijk donoren moeten wel eerst getest worden, maar Cindy is er nu al ontzettend blij mee. "We hadden nooit verwacht dat het zo veel op zou leveren. We hopen dat er een match bij zit", zegt ze.

Toch is er nog veel onzekerheid, omdat het de vraag is of er een bruikbare donor bij zit. "Mensen moeten zich nog laten screenen in Leiden en daar gaat een lange tijd overheen. Het is dus nog geen gelopen race", zegt Cindy.





Dochter Donita ging via Facebook op zoek naar een nier voor haar moeder, die vier dagen in de week in het ziekenhuis aan een dialyseapparaat moet zitten. De hulp is hard nodig, omdat moeder Cindy het zonder nier niet heel lang meer volhoudt. “Het gaat niet goed met me, ik voel me gewoon ziek", zegt ze. Donita hoopt met de actie vooral haar oude moeder terug te krijgen. "Ik wil weer op vakantie met mama."Donita ziet het op Facebook vaak gebeuren. “Dus ik probeer het ook maar eens", schreef ze. Ze is op zoek naar een nier voor haar 41-jarige moeder. Ze kreeg al eerder een nieuwe nier, maar die werd afgestoten. Nu staat ze al een tijdje op de spoedlijst, maar het is nog niet gelukt om een nier te vinden. "Ik wil niet dat mama doodgaat", zegt Donita.Het meisje vraagt hulp en deed dit met een gedichtje. “Een nier voor mijn mama, doet mij veel verdriet. Al is er niemand die dit aan mij ziet. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit en nog steeds komen we niet vooruit. Er zal in deze wereld toch iemand zijn die alle problemen weg kan nemen en vooral de pijn.”Met moeder Cindy gaat het ondertussen steeds slechter. Ook vindt ze het moeilijk om te zien dat het haar dochter zo bezig houdt. “Het doet toch zeer dat je zo ziek bent en echt gewoon helemaal niks meer kan”. De kans dat Donita een nieuwe nier voor haar vindt, is niet zo groot. Cindy heeft een bijzondere bloedgroep: O positief.De oproep van Donita wordt veel geliket en is al honderden keren gedeeld op Facebook. Onder het bericht verschijnen veel steunbetuigingen van mensen die haar een hart onder de riem willen steken.