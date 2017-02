NAC-spits Jari Oosterwijk gaat met excuses door het stof: 'Teleurstelling op verkeerde manier geuit'

BREDA - Jari Oosterwijk zit vrijdagavond weer bij de wedstrijdselectie van NAC. De spits ontbrak maandag tijdens het duel met FC Dordrecht nadat hij zijn onvrede had geuit over zijn plek op de reservebank. Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden aan zijn ploeggenoten en de technische staf.

"Na het verlies in Den Bosch wilde ik niets liever dan maandag in eigen huis, samen met mijn ploeggenoten, laten zien dat die wedstrijd een incident was. Toen de trainer vertelde dat ik niet in de basis zou staan, was ik daarom erg teleurgesteld", zegt Oosterwijk op het digitale thuis. "Die teleurstelling heb ik op een verkeerde manier geuit."



"Daar hebben we goede gesprekken over gevoerd en de blik gaat nu weer op de toekomst", vervolgt de van FC Twente gehuurde spits zijn verhaal. "Voor deze reactie en de uitwerking daarvan heb ik deze week mijn ploeggenoten en de technische staf mijn excuses aangeboden. Ik hoop dit seizoen nog belangrijk te kunnen zijn voor NAC."



Vreven rekent op spits

Vreven laat weten dat de reactie van Oosterwijk voor hem als een verrassing kwam. Na het onderlinge gesprek verwacht hij verder geen problemen. "We hebben een goed gesprek daarover gevoerd en ik vertrouw erop dat Jari gaat vechten voor zijn plek en dit seizoen nog belangrijk kan zijn voor NAC."