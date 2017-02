Vestdijk Eindhoven gaat dicht voor doorgaand verkeer: "Luchtkwaliteit in centrum dramatisch slecht"

EINDHOVEN - Autombilisten die niets in de Eindhovense binnenstad te zoeken hebben kunnen vanaf de zomer niet meer door het centrum rijden. De gemeente gaat de Vestdijk afsluiten voor doorgaand verkeer. Dat is volgens D'66 wethouder Mary-Ann Schreurs hard nodig omdat de luchtkwaliteit in de binnenstad dramatisch slecht is.

De Vestdijk wordt smaller en er komt nog maar één rijbaan en éénrichting verkeer. Wie vanuit het zuiden door de stad wil rijden kan niet meer door het centrum. "Doorgaand verkeer dat niets in de stad heeft te zoeken, moet de Rondweg nemen", zegt de wethouder.





Slechte gezondheid

De luchtkwaliteit in de binnenstad van Eindhoven is volgens Mary-Ann Schreurs zo slecht dat mensen last van hun longen krijgen: "Het is slecht voor de gezondheid..punt". Om daar iets aan te doen gaat de gemeente autoverkeer uit de binnenstad weren. Voor de verkeersmaatregelen krijgt de gemeente 4 miljoen euro van het Rijk.



Nog voor de zomer wordt de Vestdijk aangepast. Dat gebeurt met een praktijkopstelling. De defintieve herinrichting is in 2018 klaar. De maatregelen kunnen rekenen op een breed draagvlak, aldus de wethouder.

Op verzoek van ondernemers blijft het wel mogelijk om vanuit de parkeergarage onder de Heuvelgalerij linksaf de Vestdijk op te rijden, richting station.





Geen Chaos, meer groen

Op de vraag of de nieuwe verkeerssituatie niet voor een verkeerschaos en meer files gaat zorgen antwoord Mary-Ann Schreurs kort en bondig: "Nee!". Schreurs zegt dat de Vestdijk straks aantrekkelijker wordt. Groener door de aanplant van bomen bijvoorbeeld. En er komt veel meer ruimte voor voetgangers.