Vijf tips in zaak Leon Viellevoije na uitzending Opsporing Verzocht

TILBURG - Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie woensdag vijf tips ontvangen in de zaak van Leon Viellevoije. De 44-jarige man uit Moergestel werd op 1 februari dood gevonden in zijn uitgebrande Volkswagen Caddy.

Uit buurtonderzoek is gebleken dat er korte tijd voor de melding enkele personen in de omgeving van de brandende auto zijn gezien. Zij worden opgeroepen zich te melden.



De 44-jarige Viellevoije kwam donderdag niet opdagen bij de rechtbank in Den Bosch waar een zitting diende in de grote drugszaak 'Operatie Trefpunt'. Hij was niet bereikbaar en ook zijn familie wist niet waar hij was. Vrijdag bleek dat de dode man in de uitgebrande bestelbus Viellevoije was.