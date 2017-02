Dakar-winnaars op postzegels: 'Uniek dat er in één familie drie winnaars zitten'

BEST - Hans Stacey, Gerard de Rooy en Jan de Rooy staan op een speciaal postzegelset. PostNL heeft de drie Dakar-winnaars op postzegels vereeuwigd, omdat het dertig jaar geleden is dat een Nederlander voor het eerst de Dakar Rally won.

"Ik wist niet dat er postzegels uitgebracht werden", is de eerste reactie van Stacey. "Ik hoorde het van iemand uit Best, een postzegelverzamelaar. Het is niet dat ze vooraf iets gevraagd hebben. Maar het is zo."



Toen Stacey hoorde van de postzegels heeft hij ze wel gekocht. "Ja, ik heb er een paar besteld. Voor mijn kleinkinderen", zegt hij met een lach. "Ik heb ze van de week ontvangen." Speciaal om een postzegel met jezelf erop in handen te hebben? "Nou, ik stond al eerder op postzegels. Toen ik Dakar won is er ook een serie gemaakt, via de hoofdsponsor. Die heb ik mooi ingelijst."



Familieset

Er is wel iets bijzonder aan het setje postzegels met de Dakar-winnaars. "Het is redelijk uniek dat er uit één familie drie winnaars zijn en dat we samen op het postzegelsetje staan. Ik won twintig jaar na ome Jan, dat is toch wel bijzonder op zich."



Stacey won Dakar in 2007, twintig jaar nadat oom Jan de Rooy won. In 2012 en 2016 kroonde Gerard de Rooy, zoon van Jan, zich tot winnaar van de Dakar Rally.