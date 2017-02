Domper voor organisaties Color Runs: kleurpoeder schadelijk voor gezondheid

EINDHOVEN - Het kleurpoeder dat gebruikt wordt bij Color Runs is schadelijk voor de gezondheid. Dit maakte het RIVM woensdag bekend bij de NOS. Het nieuws is een behoorlijke domper voor de organisaties van Color Runs in Breda en Tilburg.

Volgens het RIVM is de verf gevaarlijk bij het inademen. Dit vanwege het fijnstof dat vrijkomt. Het kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen en huid.



Niet in gezichten gooien

In Breda wordt dit jaar voor de derde keer Color the Forest georganiseerd. Deelnemers rennen door het Mastbos en worden onderweg bedolven onder gekleurd poeder. "Dat wordt gemaakt van maiszetmeel", stelt Chris Strous van de organisatie. "Dat is dus volkomen natuurlijk."



Color the Forest heeft contact gehad met de brandweer, die meldde dat het poeder brandgevaarlijk kan zijn. Schadelijk voor de gezondheid? Daar is bij Strous nog niets van bekend. "We raden mensen met problemen aan de luchtwegen wel af om mee te doen. Ook willen we niet dat het poeder bij mensen in het gezicht wordt gegooid."



Schadelijk? Dan maatregelen nemen

Als uit onderzoek blijkt dat het felgekleurde goedje wél schadelijk is, dan zal Strous maatregelen nemen. "Dan gaan we natuurlijk bekijken hoe we verder gaan."



Het evenement Color the City in Tilburg trok in 2015 en 2016 veel belangstellenden. Maar de aanmeldingen voor dit jaar bleven al een beetje achter, zo vertelt Shawn Vos van de organisatie. "We hebben dus besloten om een andere run samen te stellen", zegt Vos.



'Ons kleurpoeder was niet onveilig'

Reden hiervoor is dat het opruimen van het kleurpoeder lastig is. Ook de berichten dat het felgekleurde poeder schadelijk zou kunnen zijn, hebben ervoor gezorgd dat voor een nieuwe vorm wordt gekozen. "De berichtgeving over het poeder is negatief en dat zorgt voor minder belangstelling voor ons evenement", legt Vos uit. "Het kleurpoeder dat wij gebruikten werd wél getest. Hieruit is nooit gebleken dat het onveilig of slecht voor de gezondheid zou zijn."



In plaats van rondrennen tussen de felle kleurtjes, wordt dit jaar gekozen voor een nieuw evenement. Tijdens Challenge the City gaan deelnemers door bekende TIlburgse gebouwen rennen. "Soms moet je wat nieuws bedenken, dat houdt het leuk."