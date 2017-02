Mannen van The Kik spelen nieuwe single 'Maandag' bij Omroep Brabant.

EINDHOVEN - De mannen van The Kik waren woensdag te gast in het radioprogramma van Hubert Mol. Ze kwamen onder meer hun nieuwe single ‘Maandag’ spelen.

‘Maandag’ is pas net uit als single, maar de volgende single zit er ook al weer aan te komen. “Het worden allemaal geen hits. Dus we doen er maar gewoon zoveel mogelijk en lekker snel achter elkaar, dan zijn we er maar vanaf”, grapt frontman Dave von Raven.





Album

Voor het nieuwe album heeft de band zichzelf min of meer opnieuw uitgevonden. “We begonnen echt als 60’s-Band. Dat laten we nu steeds meer los en daardoor kunnen we meer doen dan we willen”.



“Als je dit nieuwe album ‘Stad en Land’ vergelijkt mij ons eerste album dan klinkt dat al wel echt heel anders. Misschien wordt dat straks nog meer”.



The Kik treedt 16 februari op in poppodium Effenaar in Eindhoven.