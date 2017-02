Witwasonderzoek in Breda leidt tot vondst kilo's wiet, drie aanhoudingen

BREDA - De politie heeft woensdag in de Bredase wijk Heksenwiel een 34-jarige man uit Malden en een 30-jarige Bredase opgepakt op verdenking van witwassen en/of valsheid in geschrifte. Een BMW en een Audi werden in beslag genomen in het kader van het onderzoek.

In de woning lag ook nog ruim 27 kilo henneptoppen. Een 50-jarige man uit Dongen die ook in de woning aanwezig was, werd eveneens aangehouden.



Agenten vonden in de woning ook nog de sleutels van een bestelauto die in de straat stond. In dit voertuig werden materialen zoals koolstoffilters en droogrekken van een kennelijk ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen. Ook deze bestelauto, twee kannen van elk 25 liter met een chemische vloeistof, 12 patronen (9mm) en enkele mobiele telefoons werden in beslag genomen.