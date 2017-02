Waalwijk rekent op honderden extra banen bij Bol.com

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk rekent op honderden extra banen als het nieuwe distributiecentrum van Bol.com dat nu wordt gebouwd over een paar jaar alweer toe is aan uitbreiding.

Het gemeentebestuur heeft dat woensdag laten weten na raadsvragen over de geplande ontwikkelingen.



Zeven voetbalvelden

Bol.com opent in de tweede helft van 2017 een eigen distributiecentrum in Waalwijk. Bij de opening zal het centrum 50.000 vierkante meter grondoppervlakte hebben, wat te vergelijken is met zeven voetbalvelden.



Begin dit jaar werd bekend dat de webwinkel nu al plannen heeft voor een verdere uitbreiding. Het bedrijf heeft het oog laten vallen op een perceel van vergelijkbare grootte.



Nu al extra banen

Bol.com zegt dat er bij het nieuwe distributiecentrum dat nu wordt gebouwd ook al honderden extra banen worden gecreëerd. "Het nieuwe fulfilment center creëert in de toekomst zo’n 1000 banen voor Waalwijk en omgeving. Docdata, de huidige Waalwijkse fulfilment-partner van Bol.com, zal op de nieuwe locatie eveneens zorg dragen voor het personeel en de dagelijkse leiding en bol.com ondersteunen bij de ontwikkeling van innovaties."