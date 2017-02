Gevangene pleegt drie overvallen tijdens weekendverlof, politie vindt ook wapen in cel

EVERTSOORD - Een 28-jarige man is vorige week in de gevangenis opgepakt voor het plegen van drie gewapende overvallen in Someren, Overloon en Geleen. De overvallen werden gepleegd toen de verdachte op weekendverlof was. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Bij de doorzoeking van zijn cel vond de politie een vuurwapen en munitie. In zijn auto lag een Kalasjnikov.



Enkelband

De man werd in 2008 veroordeeld tot vijftien jaar celstraf omdat hij iemand om het leven had gebracht. Sinds oktober 2016 was hij overgeplaatst naar een halfopen inrichting van gevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. De inrichting heeft een laag beveiligingsniveau en de gevangenen hebben de mogelijkheid buiten de inrichting te werken of aan activiteiten deel te nemen. In het weekend mocht de verdachte met een enkelband om op verlof.



Tijdens een aantal weekenden tussen 25 december en 21 januari was de 28-jarige man betrokken bij drie overvallen in Someren, Overloon en Geleen. In Someren werd een filiaal van Kruidvat overvallen door twee mannen. Hierbij werd gedreigd met een vuurwapen.



Gewelddadige overval

Een kleine week later later was een vakantiepark in Overloon het doelwit. Twee mannen kwamen de receptie binnen, duwden de aanwezigen op de grond en bedreigden ze met een vuurwapen. Een omstander kreeg een klap en raakte lichtgewond.



Eerder sloegen de twee mannen op eerste kerstdag toe in een supermarkt in Geleen. Daar werd het personeel eveneens bedreigd met een wapen.



Geen contact

Meer arrestaties worden niet uitgesloten. De aangehouden verdachte zit in beperking. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De voorlopige hechtenis is maandag met veertien dagen verlengd.



Naast het strafrechtelijk onderzoek is door de Dienst Justitiële Inrichtingen een intern onderzoek begonnen.