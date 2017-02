Advocaten onderschrijven conclusies uit rapport Woenselse Poort: 'Geen verrassing, wel schokkend'

EINDHOVEN - Advocaten zijn geschokt door de conclusies van de inspectie die de misstanden bij kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven onderzocht. Daaruit blijkt onder meer dat zeker een derde van de patienten regelmatig drugs gebruikt, zoals cannabis.

De inspectie veiligheid en justitie constateert in een rapport dat er veel mis was bij de Woenselse Poort. Volgens advocaat Jan Jesse Lieftink is dat geen verrassing. "Die signalen waren bij mij bekend, zeker vanuit cliënten. Maar het is wel schokkend. Er zal moeten worden gekeken naar wat de beste manier is om dit aan te pakken. Sommige cliënten hebben in hun behandelplan staan dat ze mogen gebruiken, niet op het terrein, maar wel in een coffeeshop. Dat zal vervelende effecten voor cliënten hebben, als dat straks niet meer mag."



'Behandelhippies'

Ook advocaat Sébas Diekstra is niet verrast over de conclusies. "Dat ze drugs toestaan is voor mij wel een bevestiging van de signalen die ik heb gehoord. Binnen sommige klinieken werken behandelhippies. Ik heb gehoord dat er binnen de wereld van forensisch psychiatrische centra vaker discussie is over het toelaten van drugs. Sommige behandelaren zouden daar voorstander van zijn. Dat vind ik behandelhippies, het beleid is duidelijk. Dit is niet aan de samenleving uit te leggen."



Inmidddels is een verbeterplan opgesteld. De Woenselse Poort zelf wil niet inhoudelijk reageren, maar verwijst naar het verbeterplan.