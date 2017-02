Man steekt eigen zus dood, acht jaar cel en tbs geëist

DEN BOSCH - Tegen een man uit Den Bosch is woensdag in hoger beroep acht jaar gevangenisstraf en tbs geëist. Volgens de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch heeft de man in april 2013 zijn zus, Milouda Koudad, om het leven gebracht.

De rechtbank had de man eerder acht jaar cel opgelegd. Het 39-jarige slachtoffer, moeder van twee kinderen, werd dood gevonden in haar appartement aan De Bokkelaren in Den Bosch.



Terug naar woning na vrijlating

De nu 40-jarige verdachte werd een week voor de moord opgepakt omdat hij zijn zus had mishandeld. Hij deed dat omdat hij geld wilde om drugs te kopen, maar de vrouw weigerde dat te geven. Nadat de politie hem had vrijgelaten, ging hij terug naar de flatwoning van zijn zus en stak haar dood.



De politie kwam de zaak op het spoor toen een bezorgd familielid van de vrouw zich op het politiebureau meldde. In de woning werd het lichaam van de vrouw gevonden. Volgens een bekende van de familie zou zij zodanig zijn toegetakeld dat de familie haar niet mocht zien.