Dit zijn de eerste namen voor 538Koningsdag in Breda

BREDA - Radiozender 538 heeft woensdag de eerste namen bekendgemaakt voor 538Koningsdag. Dua Lipa, Sunnery James & Ryan Marciano en Lucas & Steve staan op 27 april op het podium op het Chasséveld.

Dua Lipa is bekend van de top-10 hits Be the One' en Hotter than Hell'. Dj's Lucas & Steve en Sunnery James & Ryan Marciano hebben wekelijks een eigen show op Radio 538. Binnenkort worden meer namen uit de line-up bekend gemaakt.



Voorgaande jaren waren onder meer Tiësto, Hardwell, Martin Garrix en O'G3N3 de headliners op het drukbezochte feest.